Власти Москвы откроют код шифрования для онлайн-голосования по конституции на этой неделе

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Код шифрования бюллетеней в системе онлайн-голосования по поправкам к Конституции РФ планируется открыть в Москве на этой неделе. Об этом заявил в воскресенье руководитель штаба по наблюдению за голосованием в столице, бывший замминистра связи и массовых коммуникаций РФ, член Общественной палаты города Илья Массух в интервью "Эхо Москвы" .

"Мы на этой неделе планируем открыть коды, разместить их в оригинале с описанием, что делает программа", - сказал он.

Массух отметил, что с момента нажатия кнопки "проголосовать" система, основанная на блокчейне, будет работать автоматически, что исключает возможности каких-либо манипуляций. При этом руководитель штаба подчеркнул, что технически возможно реализовать проверку гражданином корректности засчитанного голоса, но в этом случае он может усомниться в анонимности голосования. "Как только ты включаешь проверку голоса гражданином, сразу возникает самая главная опасность, что гражданин перестает верить в анонимность. Сейчас сделана такая реализация, что это (проверить корректность голоса) запрещено в программном пользовании", - добавил он.

Электронное голосование по поправкам к Конституции РФ

4 июня Центризбирком России предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного электронного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

Как сообщалось на официальном сайте мэра и правительства Москвы, зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету может любой житель Москвы. Для этого надо будет заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС. Эта информация будет сопоставлена со сведениями из централизованной базы данных избирателей (государственной автоматизированной системы "Выборы"). В электронном голосовании примут участие только те пользователи, которые успешно прошли проверку.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59.

Кроме того, отмечается, что электронный бюллетень ничем не отличается от бумажного аналога. Если участник голосования одобряет поправки в Конституцию Российской Федерации, ему необходимо поставить галочку напротив графы "Да". Если он против поправок, нужно выбрать вариант "Нет".