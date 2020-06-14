В Москве умерли за сутки 53 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Еще 53 пациента, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки, общее число умерших достигло 3 334. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего в столице умерли 3 334 человека, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 7,7 млн человек, около 430 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 528 964 случая заражения, выздоровели 280 050 человек, умерли 6 948. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.