{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Переменная облачность и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник

Осадков синоптики не обещают

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и до плюс 26 градусов ожидаются в столице в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 24-26 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 13 градусов.

Ожидается ветер восточного и юго-восточного направлений со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье дневная температура будет колебаться от 22 до 27 градусов тепла, ночная - от плюс 10 до плюс 15 градусов.

Теги
Россия
В Москве с начала года зарегистрировано 22 происшествия на воде
В МЧС сообщили, что с каждым годом наблюдается положительная динамика снижения количества таких ЧП
Читать полностью