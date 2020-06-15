Переменная облачность и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и до плюс 26 градусов ожидаются в столице в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 24-26 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 13 градусов.

Ожидается ветер восточного и юго-восточного направлений со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье дневная температура будет колебаться от 22 до 27 градусов тепла, ночная - от плюс 10 до плюс 15 градусов.