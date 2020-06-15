В Москве с начала года ремонтировали остановки около 32 тыс. раз

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Около 32 тыс. ремонтных работ провели на остановках общественного транспорта в столице с начала 2020 года. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Около 32 тыс. раз ремонтировали остановки наземного транспорта с начала года (за пять месяцев). Специалисты устраняли повреждения, нанесенные вандалами или вызванные погодой и другими причинами", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что за состоянием остановок ежедневно следят более 200 работников и обслуживают более 80 спецавтомобилей. По его словам, нередко о повреждениях на остановках сообщают сами горожане. Каждое обращение проверяется, на место сразу выезжают сотрудники.

"Помимо ремонта, павильоны очищают от загрязнений, надписей, а также от различных объявлений и листовок, которые портят облик города. В общей сложности санитарное обслуживание проводили более 389 тыс. раз с начала года", - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что на сегодняшний день в Москве установлено почти 11 тыс. остановок, более 9 тыс. из них оснащены павильонами ожидания. "В жаркие летние дни под крышей павильона можно укрыться от солнца, а в непогоду они защищают от дождя и ветра. На самых популярных остановках ставят информационные табло и стелы, где пассажиры могут посмотреть прогноз прибытия транспорта", - заключил заммэра.