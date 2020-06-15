В Москве запустили акселерационную программу для туриндустрии

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Заявочная кампания на участие в городской программе поддержки стартапов и развития новых продуктов для индустрии туризма и гостеприимства запущена в понедельник в столице, сообщили ТАСС в пресс-службе Мостуризма.

Акселерационный проект получил название "Фабрика туристических продуктов и сервисов", его подготовил столичный Комитет по туризму. Заявку можно подать до 5 июля на коммуникационной площадке туротрасли Москвы travelhub.moscow.

"Во всем мире туристическая индустрия столкнулась с тяжелейшим кризисом. Говорить о восстановлении спроса, конечно, пока рано, и потому ей нужны новые источники развития. Как раз в этом мы видим задачу акселерационной программы - в поддержке перспективных решений. Эксперты помогут создать или доработать продукт, чтобы он стал востребованным на рынке", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Принять участие приглашаются IT-разработчики, начинающие предприниматели, действующие турагенты и туроператоры. Программа включает два направления: "Стартап" - для тех, кто хочет воплотить свои идеи, запустить новый туристический продукт и монетизировать его, "Слушатель" - для желающих пройти только восьминедельный онлайн-интенсив. Получить доступ к курсу занятий может каждый, для этого достаточно зарегистрироваться на сайте.

"Чтобы присоединиться к треку "Стартап", нужно иметь готовую идею или минимально жизнеспособный продукт (MVP), призванный привлечь путешественников в столицу или способствующий развитию внутреннего туризма. Во время обучения эксперты-наставники проанализируют проекты и помогут улучшить их, поделятся своим опытом и расскажут, как применять полученные навыки на практике", - говорится в сообщении.

Итогом программы станет открытый демо-день, запланированный на начало сентября. На нем участники представят результаты своей работы. Десять лучших проектов, выбранных жюри, смогут привлечь финансирование со стороны инвесторов, найти партнеров и первых клиентов.

О программе

"Фабрика туристических продуктов и сервисов" - часть программы Moscow Travel Hub столичного Комитета по туризму. Программа нацелена на тесную интеграцию турбизнеса с IT-отраслью и на сотрудничество уже состоявшихся компаний со стартапами. По сути, это образовательная и экспертная площадка для внедрения современных технологий и поиска новых источников развития, а также для выработки универсальных механизмов адаптации к нынешним условиям.