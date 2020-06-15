Онлайн-прогулку по Москвариуму подготовили для горожан и гостей столицы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ подготовил небольшое онлайн-путешествие по экспозициям. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

Видеоролик опубликуют 15 июня в 12:00 на YouTube-канале "Москвариума" и официальных страницах центра в социальных сетях Instagram, Facebook и "ВКонтакте".

"Москвариум" на ВДНХ откроет свои двери для посетителей 16 июня, а до этого мы предлагаем всем заочно познакомиться со звездой наших водных шоу - морским львом по имени Рокки. Пока залы центра пустовали, мы решили вывести его на прогулку по экспозиции "Аквариума", - приводятся в сообщении слова пресс-службы "Москвариума".

"Москвариум" на ВДНХ был закрыт для посещения с 26 марта. За это время байкальские нерпы (вольер №79) и азиатские выдры (вольер №13) выучили новые элементы вместе с тренерами центра. Трюки животные выполняют прямо в вольерах, где они живут. Понаблюдать за открытыми тренировками этих животных, а также показательными кормлениями рыб гости центра могут ежедневно на экспозиции "Аквариум". С расписанием можно ознакомиться на сайте.

О ситуации

Москва постепенно смягчает ограничения, которые были введены из-за распространения коронавируса. Так, с 9 июня для горожан отменили пропускной режим и график прогулок. Теперь жители могут без ограничений выходить из дома, пользоваться транспортом и посещать общественные места. При этом библиотеки, музеи, выставочные залы и другие учреждения культуры смогут возобновить свою работу с 16 июня.