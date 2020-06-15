Онлайн-программу проведут парки Москвы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Развлекательную онлайн-программу с 15 по 21 июня проведут на своих страничках в социальных сетях парки Москвы. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"С 15 по 21 июня на сайтах парков столичного департамента культуры и их страницах в социальных сетях пройдут десятки онлайн-мероприятий, которые помогут разнообразить домашний досуг. Это лекции, мастер-классы, спортивные тренировки и многое другое", - говорится в сообщении.

Сад "Эрмитаж" продолжит ставшие уже традиционными мастер-классы по масляной живописи. Художник Борис Клементьев проведет два занятия - 15 и 18 июня. На первом из них он познакомит с классической техникой русского пейзажа 1870-1890 годов и расскажет о том, как создавали свои шедевры знаменитые живописцы-передвижники. А на втором покажет, как написать картину на тему "Маленький Париж". Начало мастер-классов в 16:00.

"А подписчики страниц в соцсетях парка "Северное Тушино" 15 июня смогут отметить День мотоциклиста. В 18:00 выйдет видеоинтервью с руководителем зеленоградского мотоклуба Z-Brothers Олегом Брейтером. Он расскажет про философию мотокультуры, а также о том, чем отличаются понятия "мотолюбитель" и "байкер", какие есть традиции у тех и у других", - говорится в сообщении.

Парк искусств "Музеон" на этой неделе организует онлайн-уроки для тех, кто мечтает научиться кататься на роликах. Первый урок опубликуют 16 июня в 10:00. Инструктор Александр Кудреватых продемонстрирует базовую технику катания, безопасное торможение и расскажет о правилах спуска на роликах.