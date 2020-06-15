Неделя благодарности медикам стартовала в Москве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Акция "Спасибо врачам" стартовала в столице и продлится до 21 июня. Она началась по инициативе врачей Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

Акция позволит передать добрые слова и пожелания медицинским работникам, которые помогают бороться с распространением коронавируса.

"Акция стартовала по инициативе врачей Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. Сотрудники больницы обратились к молодежи с просьбой сделать для них "добрые бейджи", чтобы пациенты могли видеть улыбки врачей, даже когда их лица скрыты защитными масками. Эта идея стала популярной", - говорится в сообщении.

Так, 15 июня, за неделю до Дня медика, организаторы акции разместят в столице арт-объекты, где жители города смогут оставить теплые пожелания медицинским работникам и выразить свою благодарность. Один из них представляет собой большое сердце, на котором можно будет оставить открытки с пожеланиями. Второй - брендированное зеркало с фигурами врачей. Горожан приглашают сфотографироваться на его фоне и опубликовать фото в социальных сетях с благодарностью медикам. "Здесь также будет установлен почтовый ящик для открыток, подписав которые москвичи смогут поддержать врачей. В День медика, 21 июня, все открытки передадут сотрудникам медучреждений", - говорится в сообщении.

Поблагодарить врачей также можно с помощью чат-бота @doctor_cyberbot в мессенджере Telegram. Все пожелания попадут на канал "Спасибо врачам".