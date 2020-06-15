Московские спасатели получили новейшую технику и снаряжение

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах получили новейшую технику и снаряжение. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"На всех поисково-спасательных станциях получены новые гидрокомбинезоны сухого типа, которые прекрасно подходят для длительной работы в воде, современные водолазные телефонные станции. Также приобрели новейший эхолот и портативный водолазный телеуправляемый аппарат, способный работать на глубинах до 200 метров", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он добавил, что новый эхолот предназначен для визуализации подводных объектов и дает возможность построения рельефа дна в режиме 3D.

"С его помощью можно получить данные о глубинах, координатах и рельефе дна, построить до 100 различных маршрутов и 3 тыс. путевых точек движения спасательного судна. Кроме того, эхолот имеет функции отображения температуры воды и воздуха, сигнализации о глубине и мелководье, а также может сообщить о человеке за бортом судна", - приводятся в сообщении слова Бирюкова.