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Пандемия коронавируса нового типа

Еще 1 549 пациентов вылечились после коронавируса в Москве

Всего число выздоровевших увеличилось до 123 240

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 1 549 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в понедельник журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 549 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 123 240 человек", - сказала Ракова.

По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Им может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

 

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