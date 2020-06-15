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Экспозицию онлайн-выставки "Москва - с заботой об истории" обновили к Параду Победы

Выставка включает письма с фронта, фотографии, дневники солдат, предметы быта и гардероба

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Онлайн-экспозицию выставочного проекта "Москва - с заботой об истории" Главархив совместно с центрами госуслуг обновил перед Парадом Победы, который пройдет 24 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы центров госуслуг Москвы.

"В преддверии парада на Красной площади мы хотели создать особенную выставку, которая бы передавала напряженную атмосферу последних дней войны и невероятное счастье от ее завершения. Очень большой ценой далась советскому народу эта победа. В каждой семье есть история, пронизанная болью утраты или радостью возвращения в отчий дом. Наш долг - не забывать то героическое поколение, рассказывать об их подвигах своим детям и внукам, хранить подлинную историю нашей страны", - приводятся в сообщении слова директора центров госуслуг города Москвы Ольги Фефеловой.

Выставка "Путь Победы: на Москву через Берлин" знакомит посетителей портала "Я дома" с заключительными событиями в истории Великой Отечественной войны. В экспозиции представлены факты и статистические данные о ходе и результатах Берлинской операции, ставшей финальным аккордом в ходе войны.

В подразделе "Спасибо советскому солдату!" приведены цитаты политических лидеров разных стран, вырезки из немецких газет, которые отражают уважение и благодарность всего мира к подвигу Красной армии.

О проекте

Выставка "Москва - с заботой об истории" создана на основе материалов, переданных горожанами в ходе одноименного проекта. Письма с фронта, фотографии, дневники солдат, предметы быта и гардероба - собранные семейные реликвии бережно передаются сотрудниками центров госуслуг в Главархив, где им обеспечивается вечное хранение в надлежащих условиях.

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