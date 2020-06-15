Более 680 тыс. человек подали заявки на участие в онлайн-голосовании в Москве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Заявки на участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ подали 685 тыс. человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"685 тыс. человек подали заявки на участие в электронном голосовании по внесению изменений в конституцию. Запись проводится на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Электронное голосование пройдет с 25 по 30 июня", - говорится в сообщении.

Подать заявку может любой совершеннолетний гражданин России, постоянно зарегистрированный в Москве. Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете - заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя и отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и СНИЛС.

Об онлайн-голосовании

Электронное голосование по внесению изменений в конституцию начнется 25 июня в 10:00. Отдать свой голос можно на специальном портале. Для этого нужно авторизоваться с помощью учетной записи mos.ru или gosuslugi.ru и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование продлится до 20:00 30 июня, в этот день электронные бюллетени можно будет получить до 19:59.

Узнать больше об участии в электронном голосовании можно по телефону горячей линии: +7 (800) 222-55-52 или написав на электронную почту: info@2020og.ru.