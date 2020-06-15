Дополнительный инструктаж проведут для бригад МЖД из-за активизации "зацеперов"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Дополнительную разъяснительную работу проведут среди локомотивных бригад пригородных поездов Московской железной дороги (МЖД) из-за активизации "зацеперов". Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы МЖД.

"С локомотивными бригадами пригородных поездов Московской железной дороги проводится дополнительная разъяснительная работа о действиях в случае обнаружения нарушителей правил безопасного поведения на объектах инфраструктуры. В связи с установлением теплого времени года железнодорожники фиксируют повышение активности так называемых "зацеперов", которые пытаются совершить поездку на внешних элементах подвижного состава", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с 12 по 14 июня на Московской железной дороге зафиксировано 4 случая "зацепинга", 3 из них - смертельные. Нелегальные экстремалы подвергают опасности свои жизни, находясь в непосредственной близости от контактной сети, а происшествия с ними отражаются на графике движения поездов. "Локомотивные бригады пригородных поездов, замечая "зацеперов" на встречной электричке, передают информацию дежурным по станции для вызова на место сотрудников полиции. Московская железная дорога призывает всех соблюдать правила личной безопасности при нахождении на объектах инфраструктуры. А в период активизации "зацеперов" просит граждан не оставаться безучастными к безответственному и легкомысленному поведению подростков", - отмечается в сообщении.