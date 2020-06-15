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Более 7 тыс. организаций стали участниками Московского инновационного кластера

Только в конце мая к кластеру присоединились 2,5 тыс. предприятий

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Число участников Московского инновационного кластера (МИК), подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, превысило 7 тыс., это на 4,5 тыс. больше, чем в прошлом месяце. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"В состав кластера вошли уже 7 тыс. организаций. Они могут пользоваться большим набором мер поддержки и полезных в работе сервисов. Но это далеко не все. Вместе они формируют инновационную среду, в которой им проще взаимодействовать между собой, находить заказчиков, инвесторов, новых партнеров или, например, площадки для тестирования и производства своих продуктов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

В конце мая к Московскому инновационному кластеру присоединились 2,5 тыс. организаций, свыше 500 из них - с начала мая.

Участники Московского инновационного кластера могут коммуницировать на цифровой платформе i.moscow. Зарегистрировавшись на портале, компании и индивидуальные предприниматели получают бесплатный доступ к следующим сервисам: навигатору по мерам поддержки, бирже контрактного производства, бирже патентов, площадкам для пилотирования, поиску помещений для аренды и другим.

"Московский инновационный кластер создает возможности для научно-технической и производственной кооперации между участниками, а также предоставляет информацию о необходимых инструментах для развития инновационного бизнеса. Среди его участников организации из самых разных отраслей", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Участниками Московского инновационного кластера могут бесплатно стать юридические лица или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Москвы. Ознакомиться с подробной инструкцией по регистрации и присоединиться к кластеру можно на цифровой платформе.

О кластере

Московский инновационный кластер объединяет разработки науки, производства и других отраслей. Его участникам доступно более 190 мер поддержки со стороны Москвы, федеральных органов власти и институтов развития.

Оператором кластера является фонд "Московский инновационный кластер" - специализированная организация, учрежденная правительством Москвы, которая администрирует процессы, присваивает статусы, обеспечивает работу ИТ-платформы, сопровождает деятельность участников и претендентов на статус участника. Высшим коллегиальным органом управления фонда является наблюдательный совет.

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