Роспотребнадзор рекомендовал музеям Москвы измерять температуру посетителей при входе

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Специалисты рекомендовали проверять температуру у посетителей музеев Москвы, а также организовать маршрутизацию, чтобы разделить потоки. Об этом сообщил в понедельник начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по столице Алексей Худобородов.

"На основании рекомендаций Роспотребнадзора нами было подготовлено предписание, которое включает в себя ряд профилактических мероприятий. <...> При входе на объект, а также в основных залах, на кассах должны быть размещены места обработки рук кожными антисептиками. В качестве рекомендации мы также указали в предписании проведение бесконтактной термометрии посетителей. В рекомендациях федеральной службы это не прописано, но это очень важно, так как предотвратит большие риски распространения коронавирусной инфекции", - сказал Худобородов в ходе селектора с директорами московских музеев, который проводит руководитель департамента культуры города Александр Кибовский.

Он отметил, что также рекомендуется использовать информационные плакаты с рекомендациями по профилактике. Установить контроль за использованием средств индивидуальной защиты как сотрудниками, так и посетителями.

Кибовский напомнил, что, в первую очередь, перед открытием нужно провести генеральную уборку всех помещений. Должны быть проверены системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендуется также при подготовке коллектива к работе в новом формате разделить сотрудников по принципу посменной работы, нужно исключить пересечение этих смен, что поможет предотвратить отправку на карантин всех в случае обнаружения заразившегося.

"Нужна разметка во всех помещениях. Также в соответствии с рекомендациями федеральной службы предпочтительно использовать электронную форму билетов с записью на конкретное время. <...> Также исключается проведение массовых мероприятий", - добавил Худобородов.