Около 20 тыс. общественных наблюдателей могут задействовать в Москве в день голосования

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Всего около 20 тыс. общественных наблюдателей планируется задействовать в день голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом на заседании Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве сообщил член Общественной палаты Вадим Ковалев.

"У нас сегодня на 10:30 уже <…> 14 251 наблюдатель зарегистрирован. В основном это московские отделения политических партий, которые заключили соглашение с общественной палатой Российской Федерации. Я думаю, что порядка минимум 20 тыс. наблюдателей у нас будет в этом году", - сказал Ковалев.

Он добавил, что значительно число наблюдателей, которые участвуют не в первом избирательном цикле: они трудились на выборах президента России и депутатов Московской городской думы.

"В минувшем году обучение прошли более 4,5 тыс. людей. Мероприятие проходило в стенах Мосгордумы в очном формате", - пояснил Ковалев.

По его словам, на данный момент уже есть записанный образовательный курс, который смогут пройти наблюдатели.

Четвертого июня Центризбирком России предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного электронного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

Как сообщалось на официальном сайте мэра и правительства Москвы, зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету может любой житель Москвы. Для этого надо будет заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС. Эта информация будет сопоставлена со сведениями из централизованной базы данных избирателей (государственной автоматизированной системы "Выборы"). В электронном голосовании примут участие только те пользователи, которые успешно прошли проверку.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59.

Кроме того, отмечается, что электронный бюллетень ничем не отличается от бумажного аналога. Если участник голосования одобряет поправки в Конституцию Российской Федерации, ему необходимо поставить галочку напротив графы "Да". Если он против поправок, нужно выбрать вариант "Нет".