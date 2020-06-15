Власти Москвы предложили отложить назначенный на 21 июня день бесплатного посещения музеев

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. День бесплатного посещения музеев Москвы следует перенести с 21 июня на более поздний срок, несмотря на открытие учреждений в столице со вторника. Об этом заявил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Прошу проработать этот вопрос с учетом позиции Роспотребнадзора. Давайте мы этот день проведем тогда, когда это будет можно <...> Мы не отменяем, а переносим", - сказал Кибовский в ходе селекторного совещания с директорами московских музеев.

По его словам, в рамках акции кроме бесплатного посещения всегда проводились различные мероприятия и встречи, в настоящий момент это может быть лишним риском.

"Лучше приостановить его действие и восстановить тогда, когда будут сняты все ограничения из-за коронавируса", - добавил Кибовский.

Он напомнил, что 21 июня - это День медицинского работника. Поэтому можно уделить особое внимание всем сотрудникам медицинской сферы.

Каждую третью неделю месяца горожане и туристы могут бесплатно приходить в столичные музеи и галереи. За площадкой культурного учреждения закреплен определенный день бесплатной работы. Всего в "Московской музейной неделе" принимают участие порядка 80 таких площадок. Впервые "Московская музейная неделя" проводилась в апреле 2019 года.

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