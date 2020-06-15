Аттестаты с отличием получили более 6 тыс. выпускников столичных школ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Более 6 тыс. столичных выпускников получили аттестаты с отличием. Об этом сообщила в понедельник журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Аттестаты о среднем общем образовании получили 64 тыс. выпускников, в том числе 57,5 тыс. - это те, кто окончил образовательные учреждения, подведомственные городскому департаменту образования и науки.

"64 тыс. московских школьников получили свои долгожданные аттестаты. Вручение проходило по заранее составленному графику, чтобы исключить скопление большого числа ребят. Последние три месяца были необычными в том числе для школьников и учителей. Но несмотря на перевод обучения в дистанционный формат, почти 7 тыс. выпускников удалось окончить школу с отличием", - сказала Ракова.

Для тех 11-классников, которые в этом году собираются поступать в вузы, с 3 июля стартует Единый государственный экзамен. При его проведении в столице обеспечат соблюдение всех санитарных требований для защиты детей и взрослых от риска распространения вирусной инфекции. Так, до начала экзаменов будет проведена генеральная уборка помещений школ дезинфицирующими средствами. При входе в здания школ, где расположены пункты сдачи ЕГЭ, установят дозаторы с антисептиком для обработки рук, а сотрудники будут измерять температуру у всех входящих с помощью бесконтактных термометров. При этом, чтобы исключить скопление детей в коридорах на входе, будет составлен график посещения экзамена для выпускников. Одиннадцатиклассников, организаторов ЕГЭ и общественных наблюдателей обеспечат средствами индивидуальной защиты: перчатками и масками. Школьников на экзамене рассадят за партами так, чтобы дистанция составляла 1,5 м и более.