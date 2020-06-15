Исследование: москвичи начали тратить столько же, сколько и до пандемии

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Траты жителей Москвы сравнялись по объему с показателями, которые были до начала пандемии коронавируса в России. Об этом сообщила пресс-служба банка ВТБ со ссылкой на данные эквайрингового бизнеса.

"ВТБ проанализировал транзакционную активность москвичей после 9 июня, когда режим ограничений в столице был существенно смягчен. По данным эквайрингового бизнеса банка, объем покупок клиентов сравнялся с показателями до пандемии. Общий оборот эквайринга ВТБ в столице с 9 по 13 июня составил более 16 млрд рублей. Это на 1% превосходит оборот за аналогичный период в феврале, что позволяет говорить о постепенном восстановлении трат горожан к уровню до пандемии", - отметили в пресс-службе.

Самыми востребованными у москвичей стали услуги салонов красоты. Объем платежей в них на прошлой неделе обогнал февральские значения: оборот вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом февраля. Количество транзакций увеличилось в четыре раза, а средний чек составил 2 тыс. 600 рублей и полностью восстановился по сравнению со средними значениями февраля.

Также в топ-5 самых востребованных покупок у жителей столицы входят электроника (рост трат 9-13 июня относительно февраля составил 72%), авто-услуги (+50%), товары для дома (+44%) и одежда (+25%), подсчитали в ВТБ.

"По многим категориям покупок мы видим, что объем трат граждан восстанавливается, причем, начиная с мая. Во многом это объясняется сезонностью: наступило лето, клиенты покупают садовую технику на дачу, меняют гардероб. Резкий рост оборотов по этим позициям, конечно же, связан с отложенным спросом, как и в случае с салонами красоты. Кроме того, многие москвичи пока переносят свои отпуска и совершают в столице больше трат, чем обычно в этот период", - прокомментировал руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек, слова которого привела пресс-служба банка.

В Москве уже открыты промышленные предприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения на работу каршеринга и посещение кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.