Пересадки с семи станций МЦД на Большое кольцо откроются для пассажиров до конца 2022 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пассажиры МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" смогут пересесть с семи станций диаметров на станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) после ее полного открытия - до конца 2022 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"Сейчас на МЦД-1 уже действует две пересадки на первый участок БКЛ: со станции Савеловская первого диаметра можно пересесть на одноименную станцию БКЛ и с остановочного пункта Тестовская пассажиры могут пешком дойти до двух станции БКЛ. До конца 2021 года с открытием станции "Кунцевская" у пассажиров МЦД-1 появится еще одна пересадка на БКЛ. Со станции Рижская за 5 минут можно будет дойти до одноименной станции БКЛ. До конца 2022 года откроется пересадка на новую станцию "Марьина Роща", и со станций "Текстильщики" и "Печатники" пассажиры тоже смогут перейти на одноименные станции Большого кольца", - говорится в сообщении.

За полгода работы МЦД пассажиры совершили более 63 млн поездок. Метро разгрузилось на 12%, на дорогах столицы и области стало свободнее. Благодаря новой тарифной системе пассажиры сэкономили 620 млн рублей. В 2020 году планируется открыть еще 4 остановочных пункта: Славянский бульвар, Печатники, Щукинская, Курьяново, а также завершить реконструкцию шесть остановочных пунктов: Нахабино, Подольск на МЦД-2 и Новодачная, Долгопрудная, Сетунь и Баковка на МЦД-1.