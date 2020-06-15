Более 680 л плазмы крови с антителами к коронавирусу заготовили в Москве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Более 680 л плазмы крови получили от более 1 тыс. москвичей, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в понедельник главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения города Москвы Андрей Буланов.

Пятнадцатого июня мэр Москвы Сергей Собянин посетил отделение переливания крови Городской клинической больницы № 52. В ходе встречи с врачами и донорами мэр поздравил их с Всемирным днем донора крови, который отмечался накануне, 14 июня, и поблагодарил за доброе сердце и большой вклад в сбережение здоровья москвичей.

"Около 1 тыс. доноров сдали плазму с антителами, 680 л у нас получено, это позволит сформировать некий запас. Более 600 человек получили плазму. <…> По предварительным результатам, есть повышение выживаемости у пациентов тяжелых групп при переливании плазмы. У пациентов средней тяжести переливание плазмы позволяет более чем в половину уменьшить вероятность перехода на искусственную вентиляцию легких - на 63%", - доложил мэру Буланов.

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, всего за пять месяцев текущего года более 45,3 тыс. доноров осуществили более 63,4 тыс. донаций, в медицинские организации города выдано порядка 11,5 тыс. л эритроцитов, более 24,8 тыс. лечебных доз тромбоцитов и 8,5 тыс. л плазмы, что полностью покрывает существующие потребности.

"По состоянию на 13 июня, донорами реконвалесцентной плазмы стали 1 102 человек. <…> Плазму получили около 600 пациентов, из них на сегодня 324 человека выписались, 155 человек имеют ярко выраженную положительную динамику, остальные - под наблюдением. Проведенный научный анализ эффективности переливаний свидетельствует: для тяжелых больных, которые получают плазму, вероятность выздоровления увеличивается на 19%; для среднетяжелых - на 63% сократилось количество случаев, когда пациентов необходимо подключать к аппарату ИВЛ", - уточнили в пресс-службе.

Центры сбора крови

"Москва стала первым регионом, в котором началась заготовка плазмы от доноров-реконвалесцентов COVID-19. Плазму переболевших коронавирусом принимают в четырех организациях: Центр крови им. О.К. Гаврилова (ул. Бакинская, 31); НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского (Большая Сухаревская площадь, д. 3); больница № 52 (ул. Пехотная, 3); больница им. М.П. Кончаловского (г. Зеленоград, Каштановая аллея, 2, стр. 1)", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что переливание плазмы заболевших осуществляется в девяти больницах города: НИИ им. Н.В. Склифосовского, ГКБ № 52, ГКБ № 67, ГКБ № 23 им. И.В. Давыдовского, ГКБ № 57 им. Д.Д. Плетнева, ГКБ № 68 им. В.П. Демихова, ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ им. С.С. Юдина, ГКБ № 71 им. М.Е. Жадкевича.

По решению мэра Москвы, в целях стимулирования донорства плазмы доноров-реконвалесцентов COVID-19 правительство столицы установило стимулирующие выплаты из расчета 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 мл (+/-10%). По состоянию на 11 июня, стимулирующие выплаты получили 892 человека на сумму 4,46 млн рублей.