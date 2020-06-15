Самые модные садовые растения назовут участники фестиваля "Цветочный джем" 19 июня

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Принципы формирования спроса и трендов на декоративные растения, кто диктует моду в ландшафтном дизайне, как происходит выбор ассортимента для сада обсудят российские и зарубежные эксперты в онлайн-дискуссии 19 июня в рамках конкурса городского ландшафтного дизайна правительства Москвы "Цветочный джем". Об этом в понедельник рассказали ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна правительства Москвы "Цветочный джем" продолжает цикл онлайн-мероприятий, посвященных актуальным вопросам отрасли. На странице "Цветочного джема" в социальных сетях Facebook и YouTube 19 июня с 16 до 18 часов участники дискуссии обсудят, как происходит выбор ассортимента растений для сада, что важно для дизайнера и что - для заказчика, сложно ли менять ассортимент на стадии реализации проекта из-за отсутствия тех или иных растений в питомниках и другие темы", - говорится в сообщении.

Также зрители трансляции узнают, как в XIX веке журнал Tatler сделал популярным садоводство для британского среднего класса (и эта мода держится вот уже 120 лет), как влияют на тренды курсы садоводов и почему "Детская садовая школа" на ВДНХ, где детям рассказывали об азах садового дизайна мировые звезды, имела такой успех. В финале мероприятия будут озвучены результаты масштабного анкетирования по выбору самых актуальных растений в различных категориях (деревья, кустарники, цветущие многолетники и другое). Анкетирование проводилось в рамках подготовки к круглому столу среди профессионалов ландшафтной отрасли - дизайнеров, представителей питомников декоративных растений и профессиональных СМИ, отмечают организаторы мероприятия.

Спикерами круглого стола станут в том числе Наталья Борисова - магистр ландшафтной архитектуры, руководитель ландшафтной мастерской NB-GARDEN, Кэрри Престон (США) - лучший ландшафтный дизайнер 2016 года по версии Американской ассоциации ландшафтных дизайнеров (APLD), Людмила Белых - ландшафтный дизайнер, руководитель компании Belstudio, Андрей Ромахов и Юлия Форостина - основатели питомника декоративных растений "Елы-палы".

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна и фестиваль "Цветочный джем" впервые прошли в Москве в 2017 году в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В 2019 году в финал "Цветочного джема" вышли 42 проекта дизайнеров из 11 стран (России, Италии, Франции, Словакии, Китая, Уругвая, Финляндии, Латвии, Эстонии, Грузии и Казахстана). На создание конкурсных садов, украшавших Москву с июня до конца сентября, ушло более 200 тыс. живых растений, а суммарная площадь ландшафтных проектов превысила 7 тыс. кв. м. Важным итогом "Цветочного джема"-2019 стало создание четырех всесезонных парков на улицах Перерва, Святоозерской и Митинской и на площади Славы.