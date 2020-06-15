Первые птенцы появились на природных территориях Москвы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Выводки у птичьих семейств впервые в этом году были обнаружены на природных территориях Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Специалисты ГПБУ "Мосприрода" Комплекса городского хозяйства зафиксировали первые выводки у птичьих семейств. На прудах Терлецкого лесопарка сотрудники Мосприроды выявили несколько выводков кряквы, а также выводок огаря - утки, которая не является типичной для Москвы. Этот вид изначально жил только в Московском зоопарке, но, со временем, расселился на другие водоемы города", - говорится в сообщении.

По словам орнитологов, в последнее время, огари все чаще отмечаются на гнездовании в городских парках и скверах.

"Огарь гнездится не совсем обычно: в городской черте эта птица часто устраивает гнезда и выводит птенцов в постройках человека и даже жилых зданиях", - говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы ведомства, Терлецкий лесопарк является местом гнездования для нескольких видов редких для Москвы пернатых. Некоторые из них также обзавелись потомством.

"На островке в центре одного из прудов парка вот уже около десяти лет гнездится краснокнижный для столицы вид - речная крачка. Это небольшая птица, немного крупнее скворца", - уточнили в ведомстве.

Орнитологи отмечают, что птенцы сейчас встречаются во всех парках и лесах Москвы. Множество птиц относится к охраняемым и редким видам, некоторые из них гнездятся прямо на земле. Поэтому необходимо держать собак на поводке в границах особо охраняемых природных территорий, не приближаться к птенцам, чтобы не беспокоить их и взрослых птиц, а также не забирать пернатых домой.