Первые музеи открываются в Москве после карантина

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Московские музеи, которые были закрыты с середины марта из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса, возвращаются к работе в обычном формате. Со вторника начинают вновь принимать посетителей "Гараж", Московский музей современного искусства, Мультимедиа арт музей, Бахрушинский и другие музеи.

Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня сообщил, что музеи и выставочные залы могут открыться с 16 июня (при условии посещения по электронным билетам). Они будут обязаны соблюдать ограничения по одновременному количеству посетителей. Посетителей просят не забывать о маске, перчатках и социальной дистанции. Также музеям рекомендовано продавать билеты по сеансам, чтобы избежать скопления людей.

Первым в Москве закрылся музей современного искусства "Гараж" - он же одним из первых вновь открывает двери для посетителей. Начнет работу и музейная библиотека. На прошлой неделе, 12 июня, музею исполнилось 12 лет. В этот день на площади перед ним появилась инсталляция "Трансформер" Ербосына Мельдибекова. Это деревянная скульптура-конструктор, меняющаяся в соответствии со списком государственных праздников. В музее рассказали ТАСС, что выставочная программа на 2020 год была скорректирована в связи с ситуацией.

Выставка "Секретики: копание в советском андерграунде. 1966-1985" продлена до 2 августа, выставки "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905-1969" и Atelier E.B "Прохожий" - до 9 августа. Инсталляция Моники Сосновской "Упражнения на конструкцию. Сгибание" продлевается до 30 июля. Вторая Триеннале российского современного искусства "Красивая ночь всех людей" и инсталляция Томаса Сарасено "Движущие атмосферы" откроются 11 сентября.

Юбилейный проект ММОМА и "Уланова"

Открывается и Московский музей современного искусства. "Мы будем возвращаться к привычному режиму работы в несколько этапов и начнем с открытия для посетителей всех площадок, продления нашей юбилейной выставки и ключевых проектов 2020 года, открытия библиотеки, книжного магазина и кафе", - сообщили в пресс-службе.

Гости смогут увидеть выставку "Воспоминания об АРТART", посвященную одному из знаковых явлений советского андеграунда, она продлена до 23 августа, а также выставку "Татьяна Назаренко. Будущее в прошлом", которая будет доступна до 16 августа. Начнет работать постоянная экспозиция Музея-мастерской Зураба Церетели.

Будет открыт и масштабный юбилейный проект "ММОМА 99/19", он продлен до 13 сентября. Выставка открылась для публики 19 декабря и заняла все здание MMOMA на Петровке, 25. Пространство музея разделили на тематические залы, в каждом из которых свой куратор. В их числе президент Российской академии художеств Зураб Церетели, телеведущий и журналист Андрей Малахов, режиссер Кирилл Серебренников, Директор Центра Помпиду (Париж) Бернар Блистен, журналист Алена Долецкая, путешественник Федор Конюхов, кардиохирург Михаил Алшибая и другие эксперты.

Открывается для посетителей и Театральный музей им. Бахрушина и все его филиалы. "Выход в офлайн обеспечен соблюдением предписанных норм и правил безопасности как для посетителей музея, так и его сотрудников", - подчеркнули в его пресс-службе. Первой премьерой музея после карантина станет вернисаж выставки "Дневники фронтовых бригад", созданной при поддержке фонда "История Отечества". Открытие запланировано на 23 июня в Театральной галерее Дома-музея Островского. Выставка приурочена к 75-летию Победы.

С учетом временного закрытия всех экспозиций и текущих выставок продлен срок проведения юбилейной выставки "Уланова" до 12 июля. Выставка, которая открылась в январе к 110-летию со дня рождения балерины, стала одной из самых посещаемых в Бахрушинском музее за последние три года. Организаторы говорят, что выставка показывает Уланову не только как балерину и педагога, но и "как красивую и элегантную женщину - представительницу советской элиты, которую отличал изысканный вкус". Среди экспонатов - принадлежавшие Улановой драгоценности, одежда и обувь. Их выставляют впервые. Экспозицию сопровождают кинопоказы - гости музея смогут больше узнать об Улановой через фильмы-балеты с ее участием, а также через документальные кинокартины.

11 выставок в одном музее

В Мультимедиа арт музее (МАММ) продолжат работу сразу 11 выставок, открывшихся в рамках "Фотобиеннале". Среди них выставка работ фотографа ТАСС Эммануила Евзерихина. Гости выставки увидят фотопортреты знаковых персонажей эпохи: военачальников, писателей, деятелей искусства, политиков.

Также в музее можно увидеть выставку работ американского фотографа Тода Пападжорджа, запечатлевшие закулисье культового клуба "Студия 54", фотографии Игоря Мухина, Владимира Мишукова и другие. "Между сеансами будет проводиться санитарная обработка музея. Количество билетов на каждый сеанс ограничено для сохранения необходимой физической дистанции. При наличии свободных слотов, билет можно будет купить в кассе музея. Мы рекомендуем сделать это за безналичный расчет", - рассказали в пресс-службе МАММ.

Музей Москвы также постепенно снимает ограничения и начинает работу - его двери откроются во вторник в 11:00. "Первого посетителя встретит Анна Трапкова, наш генеральный директор, которая вручит гостю подарок. 16 июня откроется третий корпус музея с постоянной экспозицией "История Москвы для детей и взрослых" и выставкой "Остоженка: проект в проекте", также ждет посетителей Центр Гиляровского с выставкой "Илья Ильф - одесский москвич! Писатель с фотоаппаратом", - рассказали в пресс-службе.

Открытие первого корпуса запланировано на 17 июля. В этот день гости смогут посетить "Истории, которых не было" и новую выставку "Москва. Великая пустота", на которой собраны фотографии столицы времен самоизоляции - без людей и автомобилей.

К 75-летию Победы

В Еврейском музее будет доступна выставка "Неизвестный Берлин. Май 1945 года", которая из-за ограничений, открылась онлайн. В составе экспозиции более 80 ранее не публиковавшихся работ фронтовых фотографов Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга. Аронс в числе преподавателей и студентов ВГИКа ушел добровольцем в народное ополчение Москвы, участвовал в боях, был награжден орденом Красного знамени и дошел до Берлина. На его снимках - маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, кинооператор Роман Кармен и поэт Константин Симонов, встреча на Эльбе и репортажные фотографии улиц Берлина весной 1945 года.

Гинзбург был оператором, он также ушел добровольцем на фронт. Был ранен и вернулся в Москву. В 1945-м году был направлен от ВГИКа в Берлин разбирать материалы берлинской киностудии. Материалы к выставке предоставлены наследниками из личных архивов Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга.