Все поезда на фиолетовой линии московского метро заменили на составы "Москва"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Обновление парка поездов завершилось на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, теперь на фиолетовой ветке столичной подземки курсируют только поезда "Москва", сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"На Таганско-Краснопресненской завершилось обновление парка поездов: теперь каждый пассажир самой востребованной линии едет по ней исключительно в поездах "Москва" - комфортных, безопасных и современных. Это 89 составов, в общей сложности 712 вагонов. Первый такой поезд вышел на линию чуть более трех лет назад, в апреле 2017 года, с тех пор началась планомерная замена старых поездов на современные", - сказал Ликсутов, отметив, что вагоны типа "Еж3" и "Ем508Т" могут быть использованы только в качестве резервных.

Он добавил, что Таганско-Краснопресненская стала третьей линией столичной подземки, по которым курсируют только поезда "Москва". На 100% из вагонов той же серии состоит парк Филевской и Некрасовской линий. "За счет обновления составов поездки пассажиров становятся комфортнее", - отметил Ликсутов.

По его словам, в современных поездах есть сквозной проход через все вагоны, улучшена шумоизоляция, работают интерактивные схемы метро для построения маршрутов и USB-порты для зарядки гаджетов. В каждом вагоне работают по две климатические системы с функцией обеззараживания воздуха за счет ультрафиолетового излучения.

"Всего же в столичном метро курсируют около 200 поездов "Москва", они перевозят уже каждого четвертого пассажира подземки. Составы нового типа следуют по Сокольнической, Филевской, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Большой кольцевой, Солнцевской и Некрасовской линиям", - уточнил заммэра.