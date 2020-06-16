Более 90 тыс. жителей Москвы за год воспользовались услугами центра "Моя карьера"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Центр "Моя карьера" уже год оказывает помощь жителям Москвы в трудоустройстве, за это время услугами центра воспользовались более 90 тыс. человек. сообщила во вторник журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За год работы более 90 тыс. жителей столицы воспользовались услугами нового центра занятости. Из них 23,5 тыс. женщин с детьми получили помощь по программе "Мама работает", 19 тыс. молодых москвичей стали участниками программы "Прокачай карьеру", более 18 тыс. горожан старшего возраста подключились к программе "5.0". Порядка 9 тыс. человек присоединились к программе пилотного проекта по повышению уровня доходов малоимущих семей с детьми, и более 5,5 тыс. людей с инвалидностью смогли воспользоваться услугами программы "Доступная работа". Кроме этого, 15 тыс. горожан обратились в центр за сопровождаемым трудоустройством", - сказала заммэра.

По ее словам, за год работы центр "Моя карьера" стал уникальной площадкой для внедрения инновационных подходов и технологий трудоустройства. Специалисты также оказывают услуги по сопровождаемому трудоустройству. Они поддерживают соискателей на всех этапах поиска работы: начиная с создания резюме, профтестирования и индивидуального подбора подходящих вакансий, заканчивая помощью в адаптации на новом месте работы.

Сегодня центр "Моя карьера" это территория для взаимодействия мотивированных и энергичных горожан с работодателями. Выстроена взаимовыгодная система сотрудничества с социально ответственными компаниями, сформирован банк вакансий с учетом запросов соискателей и актуальных требований рынка.

"Центр "Моя карьера" создавался как ответ на необходимость поменять существующую систему трудоустройства в рамках реформирования всей службы занятости Москвы. Фактически центр стал площадкой комфортного встраивания на современный рынок труда граждан со специальными потребностями. Это представители старшего возраста, молодежь, женщины с детьми, малообеспеченные семьи и люди с инвалидностью", - добавила Ракова.

В рамках ключевых программ специалисты Центра работают с каждой категорией граждан, вникают в их проблемы и карьерные предпочтения, помогают "дорастить" свои навыки до требований работодателя и снять барьеры, мешающие трудоустройству. Каждый человек может пройти тренинги, поработать с мотивацией и внутренними установками и самостоятельно или с помощью Центра найти работу. Среди обучающих программ наибольшей популярностью пользуются тренинги, которые помогают соискателям лучше презентовать себя работодателю, правильно составить резюме и успешно пройти собеседование. Также востребованы занятия по работе с эмоциями и курсы цифровой грамотности.

Работа центра

Помимо оказания услуг по трудоустройству, центр "Моя карьера" создал новую модель заботы о людях - в 2019 году на базе центра стартовала программа "Москва - добрый город", включающую в себя комплекс проектов, которые направлены на развитие в городе волонтерского движения и социально ориентированных организаций. Одним из важных событий стал конкурс грантов для НКО, в результате которого организации получили в общей сложности 400 млн рублей на развитие деятельности. Была создана Школа социального волонтерства, предназначенная для волонтеров и тех, кто только хочет им стать.

"Несмотря на введенные в марте ограничительные меры в городе, мы продолжали оказывать услуги москвичам в дистанционном формате. Во время пандемии помощью центра в режиме онлайн воспользовались 17 тыс. человек. Теперь все жители города, не выходя из дома, могут получить консультации по трудоустройству, стать участниками тренингов, открытых отборов и ярмарок вакансий. Всего москвичам в удаленном режиме доступны более 100 популярных тренингов, которые помогают людям находить пути решения трудных ситуаций", - сказала Ракова.

Также в конце марта на базе центра в рекордные сроки был создан Штаб волонтеров, чтобы помочь москвичам старшего возраста и людям с хроническими заболеваниями справляться с бытовыми трудностями. Специалисты Центра совместно с партнерами отобрали 1,6 тыс. добровольцев, провели с ними дистанционное обучение и распределение по всем районам Москвы. Ежедневно волонтеры доставляли москвичам продукты и лекарства, а также помогали ухаживать за домашними животными.

В специализированном центре занятости "Моя карьера" москвичи могут получить консультацию специалиста по трудоустройству, подобрать вакансии, обсудить с карьерным консультантом сценарий построения своей карьеры, получить направление на профессиональное тестирование и консультацию психолога. Записаться на прием можно в личном кабинете на портале центра.