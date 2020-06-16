Вузы Москвы начнут тестировать инновационные технологии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Столичные вузы присоединились к городской программе пилотного тестирования инноваций. Список площадок пополнили Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), Московский политехнический университет, Московский государственный технологический университет (МГТУ) "Станкин" и университет "Синергия", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Разработчикам программа позволит протестировать свои проекты в реальных условиях, оценить их жизнеспособность и потенциал. А вузы получат возможность первыми апробировать и внедрить новые технологии, создаваемые в городе", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Чиновница отметила, что, согласно постановлению мэра "О проведении пилотных тестирований инновационных решений в городе Москве", поддерживать испытания инновационной продукции и технологий будут системно и на постоянной основе. Ранее эта программа работала в тестовом режиме. В 2020 году запланированы испытания около 100 решений.

В рамках городской программы в Московском политехническом университете и университете "Синергия" будут тестировать решения в области образования (EdTech), в том числе технологии виртуальной реальности (VR) и дистанционного обучения. Кроме того, здесь апробируют проекты по обеспечению безопасности посетителей университета, инновационные методы профориентации и знакомства со специальностями будущего.

О программе

Всего в программе уже задействованы более 40 площадок. Это коммерческие и государственные организации, научно-практические центры, производственные предприятия, ретейлеры, медицинские организации и клинические больницы, а также арт-площадки и крупнейшие вузы, в том числе Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Российский университет дружбы народов, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".

Оператор программы - Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Оно объединяет представителей городской власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению инновационных решений в Москве.