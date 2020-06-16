Магазинам в Москве выписали штрафы до 206 млн рублей за нарушения масочного режима

Ношение масок и перчаток стало обязательным для посетителей и сотрудников предприятий торговли в Москве с 12 мая. При этом непродовольственные магазины в столице были закрыты с 29 марта по 31 мая включительно.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Почти 1,2 тыс. торговых предприятий в столице оштрафованы на сумму от 76 до 206 млн рублей за отсутствие масок и перчаток у работников и покупателей. Об этом сообщил ТАСС во вторник первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Рейды начали проводить с 13 мая, и с этого дня по настоящее время в отношении предприятий торговли составлено 1 145 административных материалов на сумму от 76,07 до 206,25 млн рублей. При этом за период с 1 июня, дня открытия непродовольственных магазинов, составлено 508 протоколов о нарушении масочно-перчаточного режима", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что за последние две недели подобные нарушения фиксируются в непродовольственных и продовольственных магазинах примерно поровну - 258 и 250 протоколов соответственно. При этом отсутствие масок и перчаток у посетителей и сотрудников предприятий торговли чаще регистрируются в Восточном, Южном и Западном округах.

Ранее Немерюк сообщил ТАСС, что около 263 тыс. сотрудников предприятий торговли непродовольственными товарами и 37 тыс. сотрудников сферы услуг с 1 июня вернулись на рабочие места. Открывшиеся при действии режима повышенной готовности предприятия должны соблюдать ряд правил, которые были выработаны совместно департаментом торговли и услуг и Роспотребнадзором: обязательный контроль температуры у сотрудников, усиленная санитарная уборка торговых залов, обработка поверхностей, соблюдение социальной дистанции для посетителей магазинов, торговых центров.

Как уточнил ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков, штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы составляет 4 тыс. рублей. Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме повышенной готовности на рабочих местах для работодателя - юридического лица составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. За соблюдением исполнения закона в сфере торговли следят сотрудники профильного департамента, а также префектур и управ. За контроль предприятий, которые находятся в зданиях, отвечает Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, за контроль над площадками на открытом воздухе - Объединение административно-технических инспекций.