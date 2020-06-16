МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Порядка 60 компаний и более 5 тыс. торговых точек столицы подтвердили участие в программе "Миллион призов". В дни общероссийского голосования по внесению изменений в конституцию, с 25 июня по 1 июля, жители Москвы смогут получить сертификаты, которые можно будет использовать в крупных торговых сетях, сообщается во вторник на портале мэрии.

"Более 5 тыс. торговых точек Москвы подтвердили свое участие в программе "Миллион призов". Ее запустят в рамках проекта "Активный гражданин". Москвичи смогут получить сертификаты, бонусы и скидки, которые можно будет использовать в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе, а также обменять на городские поощрения. Всего предусмотрено 2 млн призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов, один балл будет приравнен к одному рублю", - говорится в сообщении.

Стать участником программы смогут как проголосовавшие на избирательных участках (или на дому), так и участники дистанционного электронного голосования. Во время офлайн-голосования гражданин получает сертификат с уникальным номером. Его необходимо направить в СМС-сообщении на номер 7377. Сообщение с уникальным номером автоматически отправят всем зарегистрированным участникам онлайн-голосования 24 июня на номер телефона, указанный в личном кабинете. Компьютер методом случайного отбора определит победителей, которые получат СМС с результатами розыгрыша и уникальным кодом, отмечается на портале.

Победителям станут доступны специальные баллы, которые на том же сайте (на специальной призовой полке) обмениваются на поощрения. Сделать это можно будет с 26 июня по 31 декабря. Организаторы программы - Московская торгово-промышленная палата и правительство Москвы.