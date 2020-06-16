Более 90 тыс. жителей столицы воспользовались услугами центра "Моя карьера" за год

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Свыше 90 тыс. москвичей воспользовались услугами нового центра занятости "Моя карьера. Из них 23,5 тыс. женщин с детьми получили помощь по программе "Мама работает", порядка 19 тыс. молодых горожан стали участниками программы "Прокачай карьеру", сообщается во вторник на портале столичной мэрии.

"В июне центру занятости "Моя карьера" исполняется один год. За это время его услугами воспользовались свыше 90 тыс. москвичей. Более 18 тыс. горожан старшего возраста подключились к программе 5.0, порядка 9 тыс. человек присоединились к программе пилотного проекта по повышению уровня доходов малоимущих семей с детьми и более 5,5 тыс. человек с инвалидностью смогли воспользоваться услугами программы "Доступная работа". Кроме этого, 15 тыс. горожан обратились в центр за сопровождаемым трудоустройством", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Центр "Моя карьера" стал площадкой для внедрения инновационных подходов и технологий трудоустройства. Главная задача его сотрудников - найти индивидуальный подход к ситуации каждого соискателя, заинтересованного в поиске работы. Специалисты не просто помогают найти работу, но и поддерживают соискателей на всех этапах - от создания резюме, профтестирования и индивидуального подбора подходящих вакансий до помощи в адаптации на новом месте.

"Центр создавался как ответ на необходимость поменять существующую систему трудоустройства в рамках реформирования всей службы занятости Москвы. Фактически он стал площадкой комфортного встраивания в современный рынок труда граждан со специальными потребностями. Это представители старшего возраста, молодежь, женщины с детьми, малообеспеченные семьи и люди с инвалидностью", - сказала Ракова.

Наибольшей популярностью пользуются занятия, на которых людей обучают, как презентовать себя работодателю, правильно составить резюме и успешно пройти собеседование. Также востребованы занятия по работе с эмоциями и курсы цифровой грамотности.