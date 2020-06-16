МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Детеныш огромной филиппинской дымчатой крысы родился в столичном зоопарке. Сейчас там живут шесть представителей этого вида, не считая новорожденного: один самец и пять самок, сообщается во вторник на портале столичной мэрии.

"В Московском зоопарке родился детеныш филиппинских дымчатых крыс. Это второе пополнение такого вида крыс в зоопарке. Зоологи не сразу обнаружили беременность одной из обитательниц, о прибавлении стало ясно, когда будущая мать начала строить гнездо. Новорожденный исследует окружающий его мир, хотя большую часть дня держится возле заботливой матери", - говорится в сообщении.

В природе дымчатые крысы обитают только на Филиппинских островах, их можно встретить на северных и центральных Лусонских островах. В коллекции столичного зоосада эти грызуны появились в 2015 году. Это одни из самых крупных представителей семейства мышиных, вес одной особи может достигать 2,5 кг. Филиппинская крыса занесена в Международную Красную книгу как вид, который может оказаться под угрозой исчезновения. Формой тела и густотой шерсти она напоминает нутрию, а по размеру сравнима с домашней кошкой, отмечается на портале.

Понаблюдать за повадками филиппинской крысы можно будет в павильоне "Ночной мир", когда он откроется для гостей. Здесь живет взрослая самка. Остальная группа, в том числе и новорожденный, обитает в закрытом от посетителей запаснике зоопарка. Павильон "Ночной мир" расположен на старой территории культурной площадки. Пока он закрыт в целях безопасности.

16 июня Московский зоопарк вновь открывает свои двери для посетителей. Показ животных был приостановлен на три месяца в связи с угрозой распространения коронавируса. Зоосад работает с 07:30 мск до 22:00 мск, войти на территорию можно до 21:00 мск. Билеты продают исключительно на сайте учреждения, чтобы у касс не образовывались очереди.