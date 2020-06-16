Птенцы дятлов появились на природной территории "Серебряный бор" в Москве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Первые в этом сезоне птенцы дятлов появились в "Серебряном бору". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Мосприроды.

"Все знакомы с ярким и заметным обитателем лесов - большим пестрым дятлом. Хоть в парках Москвы обычно встречаются семь видов дятлов, включая редкие и краснокнижные. Сейчас у них, как и у многих других птиц, идет активный выводково-гнездовой период, и дупло с птенцами легко обнаружить по характерному непрерывному крику. Специалисты природной территории "Серебряный бор" начали наблюдать за большими пестрыми дятлами в период гнездования и обнаружили первых птенцов", - сказали в пресс-службе.

По словам орнитологов, большинство птиц стараются скрыть местоположение своих гнезд, чтобы их не заметили хищники, но птенцы дятлов, как только немного подрастают, начинают пищать без остановки, требуя у родителей беспрерывной кормежки

"Возможно, это связано с тем, что дупло - довольно защищенное место, мало кто из хищников сможет туда проникнуть, так что дятлы отлично используют подобную стратегию постройки гнезда. Не стоит забывать и о том, что их дупла использует множество других птиц - скворцы, синицы, мухоловки и другие. Подобное жилье особенно актуально в тех местах, где нет скворечников", - уточнили в ведомстве.

Период размножения у дятлов начинается в конце марта и длится до конца июня.