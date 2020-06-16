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МЧС Москвы запустило в соцсетях противопожарные игры для детей

С помощью "Антипожарных ребусов" ребята узнают правила пожарной безопасности

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. ГУ МЧС РФ по Москве на своих страницах в соцсетях разместило игры для детей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе главка.

"Онлайн-игру "Антипожарные ребусы" запустил в социальных сетях столичный главк МЧС. Еженедельно на страницах официальных сообществ МЧС Москвы публикуются новые ребусы, благодаря которым можно не только весело провести время с детьми, но и пополнить свой запас знаний по пожарной безопасности", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве надеются, что, разгадывая ребусы, дети не только интересно проведут время, расширят свой кругозор и улучшат логику, но и узнают правила пожарной безопасности.

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