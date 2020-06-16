Исследование: московские салоны утроили выручку после отмены режима самоизоляции

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. ИТ-компания "Эвотор" сообщила о росте оборота столичных салонов красоты в первую неделю отмены режима самоизоляции в 3,3 раза по сравнению с первой неделей лета и докризисными показателями (+77%). По результатам исследования компании, проведенного на основе данных чеков онлайн-касс, салоны стали лидерами роста в сфере малого и среднего бизнеса в Москве.

"Оборот московских салонов красоты, работу которых официального разрешили с 9 июня, на прошлой неделе вырос в 3,3 раза по сравнению с первой неделей лета (1-7 июня - 23%) и составил 77% от докризисных показателей. Если в начале лета работали всего 9% московских салонов, то в первый день снятия ограничений уже 48%, а с 11 июня - около 70%. В пик продаж 12 июня один столичный салон в среднем обслужил 15 клиентов и заработал 140% своей докризисной выручки. Средний чек московских салонов в этот день составил 2 669 рублей", - сообщается в исследовании.

Помимо сферы красоты, по данным компании, за неделю выросли обороты пивных магазинов (+92,2% по сравнению с мартом 2020), оптики (+96,6%), домов быта (+73,2%), алкомаркетов (+71,6%), магазинов канцтоваров (+69,3%), одежды (+65,3%), косметики (+62%) и обуви (+61%), супер- и минимаркетов (+59,7%), турагентств (+59,4%) и секс-шопов (+46,5%).