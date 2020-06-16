Более 5 тыс. браков зарегистрировали в московских ЗАГСах в период самоизоляции

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники органов ЗАГС в Москве зарегистрировали более 50 тыс. актовых записей в период особого режима работы, среди них свыше 5 тыс. браков. Об этом сообщила журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в связи с эпидемиологической ситуацией столичные ЗАГСы и Дворцы бракосочетаний в конце марта перешли на особый режим работы, однако работа по оказанию государственных услуг гражданам не была приостановлена ни на день.

"За это время более 600 сотрудников ЗАГС зарегистрировали свыше 50 тыс. актовых записей, среди которых более 15 тыс. рождений и более 5 тыс. браков. Кроме того, органы ЗАГС Москвы перевели в цифровой формат более 11 млн записей актов гражданского состояния. Оцифрованные документы теперь есть в Едином государственном реестре ЗАГС. Мы хотим поблагодарить коллег за их труд и профессионализм в непростой для города период", - сказала Ракова.

По ее словам, на линию единой справочной службы Москвы поступило более 38 тыс. звонков по деятельности органов ЗАГС, а более 16 тыс. из них были переведены непосредственно в отделы ЗАГС - сотрудники консультировали заявителей, а также записывали на прием для получения услуги. Для предварительной записи по регистрации рождения были созданы две дополнительные телефонные линии отделов ЗАГС.

Кроме того, сотрудники столичных ЗАГСов проинформировали более 5 тыс. молодоженов, у которых была запланирована регистрация брака, об изменении режима работы отделов ЗАГС и Дворцов бракосочетания. Им сообщили о том, как проходит регистрация брака в особых условиях, подробно рассказали о принятых мерах для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Также работники проконсультировали более 2 тыс. пар по переносу даты регистрации брака. Для удобства граждан была создана специальная электронная почта, на которую поступило свыше 2 тыс. писем, сотрудники ЗАГС ответили на все обращения горожан.