Стоимость велопроката в Москве снизят на 30%

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Власти Москвы снизят с 18 июня на 30% стоимость проката городских велосипедов до конца сезона. Об этом сообщил во вторник в своей колонке на едином транспортном портале заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

"Мы будем поддерживать и быстро реагировать на все инициативы на альтернативную мобильность: использование велосипедов (с 18 июня снизим на 30% стоимость проката городских велосипедов до конца сезона), будем продолжать перенастраивать пешеходные светофоры, делать парковочные места для автомобилей и велосипедов, настраивать максимально удобно маршруты наземного транспорта, строить новые станции метро и МЦД, а также качественно и интенсивно все это мыть и чистить ежедневно, не взирая на сезон и обстановку в городе. <…> То, какой будет транспортная система Москвы после пандемии, в основном зависит от всех нас самих", - написал Ликсутов.

Как уточнили в пресс-службе департамента транспорта Москвы, пользователям, которые уже приобрели доступ к прокату на сезон ранее, будут предоставлены промокоды на скидку.

С 1 июня в столице в полном объеме предоставляются услуги велопроката. С 10 апреля пользоваться велосипедами могли только сотрудники курьерских служб, за 45 дней работы проката они совершили 260 тыс. поездок, доставляя москвичам продукты и другие товары первой необходимости. Аренда для них была бесплатной.

Чтобы взять велосипед в прокат, нужно воспользоваться перчатками или после окончания проката провести его дезинфекцию. Регулярную дезинфекцию также обеспечивает оператор городского велопроката. В этом сезоне москвичи смогут воспользоваться примерно 6 тыс. велосипедов на 629 станциях, а также более 2,6 тыс. электрических самокатов.

Система городского велопроката "Велобайк" заработала в 2013 году, пользователям было доступно 79 точек с 550 велосипедами. В прошлом сезоне горожанам было доступно уже 530 станций и более 5 тыс. велосипедов в разных районах города - почти в десять раз больше, чем изначально. В 2019 году они совершили свыше 5 млн поездок.