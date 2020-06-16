Количество ДТП в Москве снизилось более чем на 46% за период самоизоляции

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Число ДТП снизилось в Москве во время самоизоляции почти на 50% благодаря снижению количества автомобилей. Об этом сообщил во вторник в своей колонке на едином транспортном портале заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Более чем на 46% снизилось количество ДТП в Москве за период самоизоляции, эта цифра имеет огромное значение", - сообщил Ликсутов.

Он добавил, что до пандемии, по данным ЦОДД, количество машин на дороге в движении достигало 600 тыс. в час пик, что в 10 раз превышает "разгруженное" ночное время. "При этом в 09:00 на дорогах было в 2-2,5 раза больше автомобилей, чем в 06:00. Аналогичная ситуация наблюдалась и в общественном транспорте", - рассказал заммэра.

Ликсутов считает, что возвращение к прежнему сценарию можно изменить, если сгладить пиковые часы, когда большинство москвичей едут на работу или возвращаются домой. "Сглаживание пиковых часов позволило бы повысить соблюдение рекомендаций ВОЗ по дистанцированию в общественном транспорте и существенно сократить потери времени в заторах на дорогах", - написал он.