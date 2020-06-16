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Центр профориентации московского метро открылся для индивидуальных посетителей

Осмотреть экспозицию можно индивидуально с соблюдением социального дистанцирования, о возобновлении групповых экскурсий будет сообщено дополнительно

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Выставочную экспозицию Центра профориентации Московского метрополитена можно посетить индивидуальным посетителям с соблюдением всех мер предосторожности с 16 июня. Об этом сообщается во вторник на Едином транспортном портале.

"С сегодняшнего дня, 16 июня, Центр профориентации Московского метрополитена, расположенный на станции "Выставочная", снова готов принимать посетителей. Осмотреть экспозицию можно индивидуально с соблюдением социального дистанцирования, а также использованием во время посещения масок и перчаток", - говорится в сообщении.

Групповые экскурсии Центра профориентации и проекта "Метротур" временно приостановлены. Об их возобновлении будет дополнительно сообщено. С конца марта центр профориентации полностью перешел в режим онлайн-работы. Сотрудники центра продолжают проводить познавательные онлайн-лекции о метро и прямые эфиры с рассказами представителей разных профессий. Все трансляции проходят в Instagram Центра @profmetro. Возобновлены онлайн-трансляции экскурсоводов из электродепо и других закрытых объектов метрополитена, которые недоступны для пассажиров. За два месяца проведено более 400 виртуальных экскурсий и лекций, которые собрали порядка 200 тыс. просмотров.

Центр профориентации Московского метрополитена с 16 июня снова ежедневно открыт с 10 до 18 часов (кроме праздничных дней). Он расположен на втором ярусе станции "Выставочная" (первый вагон из центра).

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