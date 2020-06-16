Около 560 пациентов проходят лечение во второй инфекционной больнице Москвы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Врачи Инфекционной клинической больницы № 2 города Москвы (ИКБ-2) лечат около 560 человек, из них 271 с подозрением на COVID и 202 с лабораторно подтвержденным диагнозом, сообщила во вторник своем аккаунте в Facebook главный врач медучреждения Светлана Краснова.

В Москве работают несколько базовых медицинских учреждений для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В их числе больница № 15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"107-е сутки работы с COVID. В больнице 557 человек (в том числе 15 в реанимации). В реанимации находятся пять пациентов, все подключены к ИВЛ. За сутки выписаны 59, из них 16 - после коронавируса. Поступили 59 пациентов, у девяти из них подтвержден коронавирус. Также лечение от коронавируса проходят 11 беременных, рожениц и родильниц", - отметила Краснова.

Главный врач больницы № 15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко в своем аккаунте в Facebook привел сводку за последние сутки. "На лечении находятся 1 094 пациента, из них с внебольничной пневмонией предположительно вирусной этиологии 1051 человек. В том числе пациентов с COVID - 503, на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 52 пациента. Поступили за прошедшие сутки 104 человека, выписаны - 135", - написал Вечорко.

Кроме этого, в своем аккаунте в Facebook главный врач больницы в Вороновском в Новой Москве Сергей Переходов сообщил, что в его клиническом центре инфекционных болезней на 16 июня состоят на лечении 216 пациентов. У всех подтверждены коронавирус и пневмония. С кислородной поддержкой в больнице находятся 160 пациентов, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 12. Всего за сутки в инфекционный центр поступили шесть пациентов, выписались - 28.

За последние сутки в России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 193 летальных исхода, за сутки выздоровели 9 767 человек. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 208 680 случаев коронавируса, при этом более 60% заболевших, свыше 126 тыс. человек, уже выздоровели - 2874 из них за последние сутки.