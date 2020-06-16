Прокуратура проверит жалобы жителей домов у Патриарших прудов на шум от ночных компаний

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по факту бездействия полицейских по жалобам жителей домов в районе Патриарших прудов в центре Москвы на шумные ночные вечеринки у них под окнами. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе столичной прокуратуры.

Ранее жители района жаловались в полицию на шумные компании, устраивающие по ночам вечеринки у них под окнами и празднующие окончание режима самоизоляции. При этом, по словам жителей, полиция не приезжает на место.

"Проведение проверки поручено Пресненскому межрайонному прокурору, который внес начальнику поднадзорного отдела полиции представление об устранении нарушений закона. Прокурором указано о необходимости принятия незамедлительных мер, направленных на охрану общественного порядка, профилактику, пресечение преступлений и правонарушений в районе Патриарших прудов", - сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура столицы поставила на контроль устранение нарушений.