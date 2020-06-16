Соблюдение дистанции на летних верандах в Москве будут фиксировать с помощью дронов

С 12 мая в столице был введен масочный режим, согласно которому жители должны носить маски и перчатки во всех общественных местах, например, в магазинах, МФЦ, общественном транспорте и на рабочем месте.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Наличие масок у работников и соблюдение социальной дистанции на летних верандах в Москве будут фиксировать, в том числе, с помощью камер видеонаблюдения и квадрокоптеров. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.

"Дроны и камеры позволяют выявлять нарушения масочно-перчаточного режима, социальной дистанции, в том числе на открывшихся сегодня верандах. А уполномоченные органы вправе использовать данные с этих камер. Протоколы за нарушение масочно-перчаточного режима оформляют сотрудники полиции и ОАТИ (Объединения административно-технических инспекций города Москвы)", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что на летних верандах будут проверять наличие средств индивидуальной защиты у посетителей при передвижении между столиками и у работников при обслуживании, а также проведение измерения температуры сотрудников и соблюдение соцдистанции всех присутствующих на верандах.

Ранее начальник Главконтроля Евгений Данчиков сообщил ТАСС, что штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы составляет 4 тыс. руб. Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме повышенной готовности на рабочих местах для работодателя составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. За соблюдением исполнения закона в сфере торговли следят сотрудники профильного департамента, а также префектур и управ. За контроль предприятий, которые находятся в зданиях, отвечает Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, за контроль над площадками на открытом воздухе - Объединение административно-технических инспекций.

О ситуации

В Москве из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта ввели режим повышенной готовности, с 29 марта - режим самоизоляции. В результате были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако с середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

По указу мэра столицы, с 9 июня отменены режимы самоизоляции и пропусков, но остались в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Предприятия различных сфер жизни города возобновляют деятельность в три этапа с интервалом в семь дней.

С 9 июня открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и запрет на посещение кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты. С 16 июня сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открываются библиотеки, музеи и зоопарки, можно посещать спортивные мероприятия. Также заработали летние веранды кафе, а через неделю откроются стационарные заведения общепита. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты.

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