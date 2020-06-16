Росздравнадзор оштрафовал московскую аптеку за продажу контрафактных препаратов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Специалистами Росздравнадзора по Москве в ходе проверки аптечного пункта на северо-западе города летом прошлого года был установлен факт реализации контрафактных лекарственных препаратов, популярных у наркозависимых лиц. В результате суд оштрафовал компанию на 1,1 млн рублей, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы ведомства.

"В ходе выезда специалистов Территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области в августе 2019 года установлен факт продажи сотрудником аптечного пункта ООО "ВИТАФАРМ" контрафактных лекарственных препаратов, популярных у наркозависимых лиц, поштучно, без рецепта. А также были выявлены грубые нарушения лицензионных требований, включая хранение просроченных препаратов, хранение лекарственных препаратов вместе с продуктами питания и напитками, отсутствие системы учета препаратов. По решению суда компания была оштрафована на сумму 1,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Организация подала апелляционную жалобу по итогам решения суда первой инстанции о наложении административного штрафа, однако на прошлой неделе жалоба была отклонена судом, отмечается в материале.