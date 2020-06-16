Летние веранды кафе в парках Москвы открылись наряду с остальными в городе

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Летние веранды и ларьки с мороженым и прохладительными напитками в парках Москвы заработали во вторник наряду с другими заведениями в столице, чья деятельность разрешена с 16 июня. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Мосгорпарка.

Ранее в социальных сетях сотрудники ресторана "Веранда 32.05" в Москве написали, что данное заведения, как и все другие кафе, расположенные в парках, не возобновит работу с 16 июня. Затем они сообщили, что открытие все же состоится во вторник.

"Сегодня, 16 июня, в столичных зонах отдыха начинают работу летние веранды и нестационарные торговые объекты с мороженым и прохладительными напитками. Теперь, гуляя по парку, можно купить любимый холодный десерт или даже полноценно пообедать на одной из летних веранд", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что работа веранд и ларьков будет осуществляться в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Так, персонал обязан использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки, а дезинфекция объектов будет усилена. "Полная обработка будет проходить в интервале от двух до четырех часов. На летних верандах с целью соблюдения социальной дистанции столы будут установлены с расстоянием не менее 1,5 метра друг от друга", - добавили в пресс-службе.