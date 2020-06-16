В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве, где в ближайшее время температура достигнет 30-31 градуса выше нуля. Об этом сообщил ТАСС во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение ближайшего часа температура повысится до 30-31 градуса, а в Москве при температуре выше 30 градусов, по согласованию с МЧС, выпускается штормовое предупреждение, потому что большое количество людей негативно ощущают такое воздействие", - сказал он.

По словам Вильфанда, в течение этой недели такие предупреждения будут выпускаться часто.

Ранее Вильфанд сообщил, что температурный фон выше нормы установится в центре Европейской части России со вторника, 16 июня. В Москве, в частности, жара будет достигать 30 и выше градусов с этого дня.