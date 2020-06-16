Московские рестораторы пожаловались на сложности с поставками продуктов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Московские рестораны, которые постепенно возвращаются к работе после снятия введенных из-за коронавируса ограничений, испытывают сложности с поставками продуктов, а также их качеством. Об этом заявил во вторник общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

"Есть проблемы с продуктами, и они совершенно объективны. Сейчас все открываются и с ужасом обнаружили, что половины поставщиков просто не существует - они не выдержали неуплат от ресторанов. Часть поставщиков заморозила свои продукты и сейчас их поставляет не того качества, которого надо", - сказал он в ходе заседания внутрифракционной группы "Единой России" с рестораторами.

По словам Миронова, рестораторам приходится покупать продукты у тех поставщиков, которые остались на рынке, подстраиваясь под новые условия. Он отметил, что такая проблема может продлиться в течение примерно пары недель после открытия, а позже стабилизируется.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, в частности, 28 марта была приостановлена работа объектов общепита (за исключением обслуживания навынос и с доставкой), розничной торговли (кроме аптек и продовольственных магазинов), парикмахерских. С середины мая власти стали смягчать ограничения, поскольку эпидситуация улучшилась.

С 16 июня сняты ограничения на работу летних веранд кафе, а через неделю, как ожидается, заработают и стационарные заведения общепита. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.