Онлайн-платформа "#Москвастобой" запустила курс обучения ответственному потреблению

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Проект "#Москвастобой" Комитета по туризму города Москвы запустил популярно-просветительскую программу "Школа устойчивого образа жизни", в которую войдет цикл полезных материалов и инструкций на тему ответственного потребления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Устойчивое развитие сегодня является одним из основных мировых трендов. Его принципы успешно интегрируются в различные сферы городской жизни. Проект #Москвастобой в партнерстве с сообществом Zero W People запускают "Школу устойчивого образа жизни", чтобы рассказать, что такое осознанное потребление, как его сформировать и зачем, а также показать, что это личный выбор и ответственность каждого человека", - говорится в сообщении.

В течение недели на сайте москвастобой.рф будут публиковаться статьи на различные темы, связанные с ответственным потреблением. Так, раздел "Азбука устойчивого образа жизни" даст определения к основным понятиям этой концепции, материал "Выход за рамки своего города" расскажет о самых необычных эко-маршрутах и квестах по улицам Москвы, а в статье "Климатическое чтиво" все желающие найдут подборку книг и фильмов, которые вдохновляют и заставляют задуматься об экологии и глобальных проблемах.

"Из других материалов гости сайта узнают, как в Москве развивается инклюзивная культура, и почему это важно, что такое Zero Waste магазины и сколько их в столице, как совершать покупки с пользой для других людей, а также найдут ответы на самые распространенные вопросы о раздельном сборе мусора", - говорится в сообщении.

Помимо текстовых материалов, в Школе устойчивого развития будут представлены короткие и полезные видеоинструкции. В них доступно рассказывается, как организовать раздельный сбор отходов у себя дома, как правильно и экологично носить маски, какие опасные отходы заслуживают отдельного внимания и какие три простые эко-привычки позволят снизить вред, который мы наносим нашей планете. К инструкциям на сайте приложены ссылки на конкретные места в Москве, где можно сдавать различные отходы на переработку.

О проекте

#Москвастобой - специальный онлайн-проект, запущенный столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На сайте москвастобой.рф можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Посетителям сайта доступны более 500 видеоматериалов: виртуальные прогулки, мастер-классы, шоу и многое другое. За время работы культурного проекта #Москвастобой его сайт посетили более 900 тыс. раз.