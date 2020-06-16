Власти Москвы ожидают до конца года ввода около 70 тыс. кв. м промышленных объектов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Власти Москвы ожидают ввода в эксплуатацию до конца года еще порядка 70 тыс. кв. м промышленных сооружений, сообщил во вторник на онлайн-встрече с Ассоциацией европейского бизнеса глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"За последние 10 лет мы реконструировали совместно с инвесторами, которые занимаются обрабатывающей промышленностью, более полумиллиона квадратных метров промышленных объектов <…> У нас много больших заводов: и пищевых, и оборонных, и высокотехнологичных производств. Мы видим, что с каждым годом мы только наращиваем темп <...> в 2020 году мы ожидаем порядка 70 тыс. кв. м ввода промышленных объектов", - сказал Прохоров.

Он добавил, что также за последние 10 лет в Москве введено в эксплуатацию 50 промышленных организаций.

"Мы все с вами участвуем в производственной цепочке и торговой цепочке и понимаем, что эти инвестиции с большим возвратным плечом. По сути это и является показателем рейтинга того, что Москве доверяют, что люди продолжают заниматься обрабатывающим производством в Москве", - отметил Прохоров.