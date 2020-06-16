Дроны будут использовать в Москве для контроля за нарушением размещения веранд у кафе

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Власти Москвы планируют использовать дроны не для контроля за соблюдением социальной дистанции в кафе, а чтобы отслеживать нарушения размещения веранд у кафе. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Ранее в Госинспекции по недвижимости сообщили, что дроны планируют использовать в Москве для контроля за нарушением социальной дистанции на верандах. В пресс-службе Комплекса экономической политики уточнили, что дроны будут использовать прежде всего для контроля за нарушением размещения самих веранд, а также для контроля соблюдения дистанции при установке столиков кафе.

"Дроны и камеры не предназначены для выявления нарушений масочно-перчаточного режима, этот вид оборудования будет использоваться исключительно для контроля законности размещения летних веранд (по законодательству они должны размещаться в соответствии со Схемой размещения летних кафе), а также для контроля соблюдения дистанции при установке столиков кафе", - сказали в пресс-службе.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня сняли ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открылись библиотеки, музеи и зоопарки. Также заработали летние веранды кафе, а через неделю - стационарные заведения общепита. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.