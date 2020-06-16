Жара и дроны: в Москве открылись летние веранды кафе и ресторанов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Летние веранды ресторанов и кафе открылись в Москве во вторник. Это стало частью смягчения ограничений, введенных ранее в столице из-за ситуации с коронавирусом.

Все заведения общественного питания были закрыты в городе с 28 марта. Исключение делалось лишь для обслуживания навынос и с доставкой. С 16 июня власти разрешили открыть летние веранды, а еще через неделю, 23 июня, как ожидается, заработают и стационарные заведения общепита.

Корреспонденты ТАСС прогулялись по центральным улицам Москвы и убедились, что жители столицы по-настоящему соскучились по возможности посидеть в любимом кафе или ресторане: несмотря на сильную жару, едва успевшие открыться веранды были полны людей уже с утра.

Открылись не все

В понедельник заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в городе откроется "абсолютное большинство" летних веранд, которых в Москве насчитывается около 3 тыс.

Как отметили корреспонденты ТАСС, прогулявшись по центру города, на деле примерно половина из имеющихся заведений общепита - ресторанов, кафе и баров - так и не открыла свои летние веранды. В некоторых местах, где корреспондентам удалось пообщаться с сотрудниками, они сообщали, что только планируют открыться, так как нужно разобраться с необходимой документацией, а где-то посчитали нецелесообразным открывать веранду, потому что места на ней слишком мало или поток посетителей не такой большой, как был до пандемии. Эти заведения предпочитают дожидаться 23 июня, когда они смогут начать работать в полноценном формате.

Но многие рестораторы открыли летние веранды на час раньше обычного времени.

"Не могли уже дождаться, когда придут гости. Готовились к открытию две недели, наносили разметку и заламинировали меню. Перед открытием обработали все поверхности антисептиками, расставили столы и стулья по новым правилам. Посадочных мест теперь в два раза меньше", - рассказала администратор бара "Пробка".

Ряд арендаторов предпочел не устанавливать летние веранды как таковые, а обошлись лавочками у кофеен или открытыми окнами с широкими подоконниками, на которых гости могут разместиться за маленькими столиками, облокотившись на подушки. Кальяны в таких "окошках" у ресторанов поставлены как часть интерьера.

Самый жаркий час

Несмотря на жару - а в столице во вторник, как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, было даже выпущено штормовое предупреждение из-за высокой температуры - наиболее активный приток посетителей на веранды наблюдался к обеду, хотя к 13:00 уже установилась 27-градусная жара, найти свободное место стало объективно сложно.

Открывшиеся летние веранды на Мясницкой и Никольской улицах, в Камергерском переулке и на Кузнецком мосту быстро заполнились "под завязку". Такую же картину наблюдали корреспонденты ТАСС и на Тверской улице, и на Арбате.

Форматы меню рестораторы выбрали разные: заламинированные, которые можно обработать антисептиком после каждого гостя; бумажные - на один раз; а также бесконтактные - на столах размещены QR-коды, с помощью которых гости могут перейти к онлайн-версии меню.

По словам сотрудников открывшихся кафе, гости преимущественно бронируют столики заранее. Но если посетители приходят без звонка и согласны подождать освободившийся столик, то для них на асфальте обозначена разметка, по которой они могут сориентироваться и соблюдать соцдистанцию.

Как это работает

Вокруг многих веранд установлены зеленые изгороди, разделяющие прохожих и гостей заведений общепита. Официанты - в масках и перчатках, посетители - на расстоянии 1,5 м друг от друга. Если гости заведений направляются в туалет, им предлагают надеть свои маску и перчатки либо предоставляют на месте: в условиях "новой действительности" передвигаться в закрытых помещениях и посетители, и персонал могут только в средствах индивидуальной защиты.

Сотрудники меняют маски и перчатки каждые три часа. У менеджеров в руках бесконтактные термометры, с помощью которых им необходимо измерять температуру у работников каждые два часа.

"Мы расставили ведерки, в которые посетители могут сложить использованные маски и перчатки. В целом столиков на нашей веранде столько же, как и в прошлом году, но мы отказались от столов-стоек на улице, за которыми могли сидеть несколько компаний. На наших официантах экраны, перчатки и защитные желтые костюмы, похожие на тот, что был у президента в больнице в Коммунарке. В них не жарко и официантов сразу видно среди столиков. Меню для гостей, которые пришли на веранду, разместили под пластиковыми накладками. Продолжаем выдавать заказы на вынос, и меню для этого разместили на витринах", - рассказал менеджер "Сосисочной" на Мясницкой.

Сотрудница ресторана Loro на Большой Никитской по имени Катерина подтвердила, что "многие гости, видя открытые заведения, хотят сесть внутри помещения, но им вынуждены предложить только столик на улице". По ее словам, самим официантам "довольно сложно" целый день находиться в масках и перчатках, особенно в такую жаркую погоду, как сейчас.

В московском ресторане японской кухни Tokyo Sushi Bar, который также расположен на Большой Никитской, в первый день открытия летних веранд посетителей угощают шампанским. "Мы угощаем сегодня игристым. Гостей много, все столы заняты и пустуют недолго - не дольше 5-10 минут, начиная с 12:00. Работать, конечно, непросто - лицо потеет в маске, но зато мы наконец-то работаем", - рассказала официант Светлана.

Кафе-пекарня "Хлеб Насущный" неподалеку тоже открыла летнюю веранду - все столики в обед там заняты. Гостям приходится ждать до получаса, чтобы перекусить. Официанты заведения уверяют, что это компенсируется тем, что "готовка блюд занимает не более 10-12 минут". "Мы очень рады, что открылись. Многие блюда у нас уже в полуготовности. Так что несем все достаточно быстро. Маски нас не смущают, а вот в перчатках в течение дня очень жарко. Надеемся, что ограничения и дальше будут сниматься", - отметили сотрудники заведения.

Что будет дальше?

Ранее во вторник общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса при бизнес-омбудсмене Москвы Сергей Миронов рассказал, что у некоторых рестораторов есть проблемы с продуктами. "Сейчас все открываются и с ужасом обнаружили, что половины поставщиков просто не существует - они не выдержали неуплат от ресторанов. Часть поставщиков заморозила свои продукты, и сейчас их поставляют не того качества, которого надо", - пояснил он. По словам Миронова, рестораторам приходится покупать продукты у тех поставщиков, которые остались на рынке, подстраиваясь под новые условия.

Однако он отметил, что это временная проблема - она может продлиться в течение примерно пары недель, а позже стабилизируется.

Кроме того, сотрудники ресторанов в центре Москвы рассказали корреспондентам ТАСС, что пока не видели дронов, которые, как сообщили ранее в Госинспекции по недвижимости, планируют использовать для контроля за нарушением социальной дистанции на верандах. Позже в пресс-службе комплекса экономической политики уточнили, что дроны будут использовать прежде всего для контроля за нарушением размещения самих веранд, а также для контроля соблюдения дистанции при установке столиков кафе. Так или иначе, пока они замечены не были.