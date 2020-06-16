Москвичи смогут обжаловать штрафы в мобильном приложении "Парковки Москвы"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Пользователи мобильного приложения "Парковки Москвы" после его обновления смогут обжаловать штрафы, уточнить расположение парковочных мест для инвалидов, а также зарегистрироваться в личном кабинете для юридических лиц. Об этом рассказал генеральный директор ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП) Александр Гривняк.

"В разработке находится функция поиска парковочных мест для инвалидов на карте приложения и возможность обжаловать штрафы. Запуск нового функционала по оценке разработчиков приложения запланирован на август 2020 года", - сказал Гривняк.

Он пояснил, что в скором времени пользователям мобильного приложения "Парковки Москвы" будет доступен новый функционал. "При разработке новых функций приложения мы стараемся учесть пожелания всех наших пользователей. В частности, для юридических лиц появится специальный личный кабинет, к которому можно будет привязать автомобили компании и управлять оплатой парковки каждого из них. Таким образом, владелец компании сможет сделать корпоративный парковочный счет и настроить его так, как ему будет удобно, видеть каждую оплату парковки и ее продолжительность", - рассказал руководитель Московского паркинга.

В конце 2019 года через приложение стало возможным оплачивать коммерческие и частные парковки, привязанные к системе "Московского паркинга". В начале текущего года в приложении "Парковки Москвы" появилась возможность оплачивать эвакуацию автомобиля.

Также при помощи приложения "Парковки Москвы" автомобилисты до конца суток могут исправить некорректную парковочную сессию или продлить уже завершившуюся парковку. По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, можно обратиться в единый контакт-центр "Московский транспорт" по номеру: 8(495)539-54-54 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов).